В СБУ опубликовали новое фото с задержанным Виктором Медведчуком и заявили, что провели "молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока еще народного депутата Медведчука".

Сообщение опубликовано в Facebooke СБУ.

Судя по заявлению ведомства, он скрывался в Украине и носил форму ВСУ для маскировки.

"Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже одеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Оковы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты!", - говорится в заявлении СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что задержать Медведчука было поручением лично от президент Владимира Зеленского.

"Благодарю всех сотрудников СБУ, которые, выполняя поручения Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука", - заявил Баканов.

Ранее в Кремле с недоверием к информации отреагировали на задержание Медведчука.

Виктор Медведчук находился под домашним арестом по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко. Оппозиционера подозревают в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму.

После начала вторжения России, 27 февраля, политик покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом, и с тех пор его местонахождение было неизвестно. Советник главы МВД Антон Геращенко предположил, что Медведчук выехал с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет.

Вскоре после исчезновения нардепа его адвокат сообщила, что он покинул свой дом в Киеве, но остаётся в столице.

А в середине марта львовский суд заочно арестовал народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь".