Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что олигарх Игорь Коломойский не выезжал из города во время войны.

"Да, действительно, он в Днепре, а не в Буковеле, где мог бы сидеть. Но мы его вообще не видим на периметре. До меня доходят слухи, что он помогает тербатам, бронежилеты покупает. Но это на уровне бытовых разговоров. Ни финансово, ни институционально в оборону области он не интегрирован", - сказал Филатов в эфире телемарафона.

Напомним, на днях Мэр Филатов призвал женщин, детей и пожилых выехать из Днепра.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.