Зеленский подписал закон о 100% гарантиях на депозиты во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о 100% гарантиях государства на депозиты населения в банках на время действия военного положения. Затем сумма возмещения составит 600 тысяч гривен вместо нынешних 200 тысяч.
Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.
Согласно законопроекту №5542-1, через три месяца после окончания действия военного положения гарантированная сумма депозитов в банках увеличится с 200 тысяч гривен до 600 тысяч гривен.
Кроме того, закон предусматривает, что "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что в Украине будут введены льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция бизнеса и гарантирование 100% вкладов граждан.
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Тем временем, война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.
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