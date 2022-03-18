В Украине будут введены льготное кредитование для предпринимателей под 0% на время военного положения, масштабная дерегуляция бизнеса и гарантирование 100% вкладов граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Введение льготного кредитования для предпринимателей под 0% на время военного положения

Решение о расширении возможностей кредитования для предпринимателей на базе программы "5-7-9%", по словам Зеленского, уже подготовлено правительством.

"Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны. Дальше будет минимальная ставка – 5%. Общий объем кредита может быть до 60 миллионов гривен. Чтобы был шире круг тех бизнесов, которые смогут воспользоваться нашей программой", - заявил Зеленский.

Гарантии депозитов

Зеленский заявил, что "поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках".

"Не часть, как сейчас, как обычно, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Зеленский и выразил надежду, что Рада поддержит такую инициативу.

Упрощение регулирования бизнеса

"Было более 600 разрешений и лицензий для бизнеса, а остаются обязательными около 20. Только те, которые просто невозможно отменить. Как, например, об обращении с радиоактивными отходами. Так что для абсолютного большинства бизнесов в Украине будет действовать декларативный принцип: объявил о начале деятельности – и свободно работаешь", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине на время войны поменяли налоги и на что могут рассчитывать украинцы.

Также писали, что потерявшие работу наемные сотрудники и ФОПы получат по 6,5 тысяч гривен через "Дию".

Война в Украине продолжается уже 23-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте, эвакуацией и переговорами в обновляемом материале.

Также мы подробно рассказывали об итогах и главных событиях вчерашнего дня.

"Страна" писала о том, что происходит сейчас в осажденном Мариуполе и как выживают его жители.

Кроме того, мы разбирались, какой вариант нейтралитета Украины обсуждают на переговорах с Россией.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что происходит на фронте и как продвигаются переговоры между Украиной и РФ.