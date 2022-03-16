До 90% украинцев столкнутся с нищетой и крайней экономической уязвимостью, если война затянется на год и более.

Об этом сообщил администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер, передает Reuters.

Также в ООН считают, что затяжная война сведет на нет два десятилетия экономических достижений.

По словам Штайнера, агентство работает с украинским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария

Черта бедности определяется как покупательная способность от $5,50 до $13 на человека в день. По его словам, до того, как Россия напала на Украину 24 февраля, около 2% украинцев имели менее $5,50 в день.

"Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности. Это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску. По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев", - сообщил он.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается уже 21-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и ситуацией в городах в обновляемом материале.

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