Президент РФ Владимир Путин согласился с привлечением "добровольцев" с Ближнего Востока на войну в Украину.

Об этом Путин сказал на совещании с Совбезом РФ 11 марта.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", - сказал Путин министру обороны Шойгу.

Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тысяч заявок на "добровольное участие" в "спецоперации в Украине".

Ранее западные СМИ писали, что Россия вербует в Сирии солдат для участия в городских боях в Украине.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".