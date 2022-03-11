Судя по всему, ситуация обречена на то, чтобы привести к еще более смертоносному и затяжному конфликту, который приведет к опустошению Украины и масштабному гуманитарному кризису.

Об этом пишет Washington Post по результатам интервью с 17 представителями администрации, дипломатами, политиков и экспертов.

Администрация Байдена успешно побуждала НАТО и других западных союзников использовать почти все доступные рычаги власти, чтобы наложить санкции и наказать Путина, но пока эти усилия не оказали заметного влияния на российского президента, который лишь усилил свое военное наступление в Украине.

Любой исход представляет собой проигрышный вариант, поскольку даже возможное поражение России, скорее всего, приведет к уничтожению Украины, а ее европейским соседям придется нести основную тяжесть гуманитарного кризиса.

На данный момент Управление ООН по правам человека сообщает, что с 24 февраля в Украине было убито 516 мирных жителей, в том числе 37 детей, добавив, что фактические потери, вероятно, намного выше. И за тот же период, возможно , погибло до 4000 российских военнослужащих , сказал высокопоставленный военный офицер США.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем больше вероятность того, что Россия потерпит поражение, но также больше вероятность того, что погибнет больше людей", - сказал европейский дипломат, который, как и другие, говорил на условиях анонимности, чтобы поделиться объективная оценка кризиса.

Бывший заместитель помощника министра обороны по европейской политике и политике НАТО Джим Таунсенд сказал, что прямо сейчас "каждый как бы нащупывает свой путь вперед".

"Эндшпиль (заключительная часть - Ред.) будет довольно сложным, и в финале придется иметь дело с Путиным таким, какой он есть, а также с тем, чтобы поднять Украину на ноги, а также решить, что делать с этими санкциям", - сказал Таунсенд.

“Военная помощь США остается ограниченной, поскольку Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты не желают вступать в прямую конфронтацию с Россией, такой же ядерной державой. Байден заявил, что не будет размещать боевые части США на территории Украины, и он и другие лидеры НАТО сопротивлялись призывам президента Украины Владимира Зеленского ввести бесполетную зону над страной.

И несмотря на неоднократные дипломатические усилия с Россией в преддверии вторжения, официальные лица Байдена в основном не занимались дипломатией с Путиным с момента начала конфликта, ссылаясь в качестве причины на отсутствие серьезности Кремля в отношении таких переговоров.

Например, сейчас, вступая в третью неделю кризиса, администрации Байдена еще предстоит напрямую взаимодействовать с российским правительством, чтобы обуздать насилие или предпринять какие-либо первые шаги, чтобы положить конец войне.

Однако высокопоставленный представитель администрации добавил, что правительство США поддерживало каналы связи с русскими с самого начала конфликта, в том числе через посольство США в Москве; "канал устранения конфликтов" или телефонная связь с Министерством обороны России, управляемая из штаб-квартиры европейского командования; и другие существующие каналы, которые официальные лица США не раскрывают, ссылаясь на соображения безопасности.

Вместо прямых переговоров между Соединенными Штатами и Россией правительства Франции, Израиля, Турции и Украины с самого начала боевых действий открыли каналы связи с Кремлем.

Обсуждения с этими странами, которых Кремль считает второстепенными игроками, в отличие от США, не привели к каким-либо конструктивным соглашениям. Иностранные дипломаты надеются убедить Путина смягчить свои требования о "полной демилитаризации" Украины, но официальные лица США и Франции по-прежнему сомневаются, что эти переговоры принесут плоды.

На переговорах министров иностранных дел Украины и России в Турции в четверг не удалось достичь договоренности о прекращении огня или хотя бы о скромных мерах по улучшению гуманитарной ситуации.

Несмотря на мрачные перспективы, официальные лица США заявляют, что не торопятся напрямую вступать в диалог с Путиным, которого они считают несерьезным в дипломатии.

"Важно помнить, что на протяжении всего этого кризиса, созданного Путиным и Россией, мы стремились предоставить президенту Путину возможные пути съезда", - заявил в среду журналистам в Вашингтоне госсекретарь Энтони Блинкен. - Он единственный, кто может решить, брать их или нет. До сих пор каждый раз, когда появлялась возможность сделать именно это, он нажимал на педаль газа и продолжал свой ужасный путь, по которому шел".

Блинкен добавил, что администрация Байдена в конечном итоге ожидает "стратегического поражения" Путина и России, несмотря на любые "краткосрочные тактические успехи, которые она может получить на Украине".

"Мы добьемся этого, поддержав украинцев в их борьбе, оставаясь едиными в привлечении России к ответственности посредством разрушительных санкций, дипломатической изоляции и других мер", - сказал Блинкен.

"И мы уже видели, что Россия потерпела неудачу в достижении своих главных целей. Удержать Украину не удалось. Он не сможет удерживать Украину в долгосрочной перспективе - опять же, каких бы тактических побед он ни одержал".

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента добавил, что мало "признаков того, что русские в данный момент настроены на серьезную дипломатию".

"Трудно предлагать увертюру, когда позиция Кремля по-прежнему заключается в том, что "мы будем продолжать избивать Украину до тех пор, пока Украина не изменит свою конституцию… демилитаризирует [и] денационализирует", что бы это ни значило", - сказал чиновник, выступая на условие анонимности для обсуждения чувствительного решения США.

Но некоторые аналитики предупреждают, что администрация Байдена не может позволить себе роскошь сидеть сложа руки и позволять другим вести переговоры с Москвой, поскольку вырисовывается перспектива полномасштабной российской бомбардировки крупнейших населенных пунктов Украины.

"Русские не собираются идти на уступки, сидя за столом напротив французов, турок, израильтян или украинцев, - сказал Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Тем не менее, добавил Шапиро, "преимущество мира путем переговоров заключается в том, что он может ограничить насилие, спасти жизни многих людей; это может снизить риск эскалации; и это может найти мягкую посадку для обеих сторон, чтобы они могли попытаться двигаться вперед с более широким примирением".

Сэмюэл Чарап, старший политолог Rand Corp., также сказал, что имеет смысл попытаться вести прямые переговоры с Россией, используя некоторые рычаги, созданные в последние дни санкциями и другими экономическими мерами.

"Необходимо привести доводы в пользу того, что президент Соединенных Штатов пытается подтолкнуть Путина к изменению его целей войны, переговорам с Зеленским и прекращению огня", - сказал Чарап”.

Между тем, европейские официальные лица, участвующие в дискуссиях о кризисе, говорят, что — как и в Вашингтоне — их лидеры на данный момент прилагают мало усилий, чтобы попытаться подтолкнуть Путина к конкретным действиям, которые могут привести к отмене санкций, отчасти потому, что они тоже по-прежнему скептически относятся к этому. Кремль готов к переговорам.

Европейских лидеров подстегивало и общественное мнение, которое теперь в подавляющем большинстве выступает за жесткие меры против России. Эта динамика способствовала тому, что неделю назад были объявлены исторически жесткие санкции против российского банковского сектора и его валютных резервов.

"Трудно представить, чем все это закончится", - сказал один высокопоставленный европейский дипломат, один из тех, кто высказал свое мнение на условиях анонимности.

"Звучит нехорошо говорить, что съездов нет - но дипломатических, я их не вижу", - добавил чиновник.

Другой высокопоставленный европейский дипломат, активно участвовавший в дискуссиях о санкциях, признал, что существует опасность введения столь мощных мер, которые в конечном итоге могут привести к экономическому краху России. Но дипломат сказал, что неприменение жестких санкций после вторжения будет еще более опасным, потому что слабый ответ может подтолкнуть Путина к дальнейшему продвижению на территорию НАТО.

Несмотря на первоначальные просчеты, российский президент действительно может чувствовать себя загнанным в угол. Когда он объявил о вторжении, Путин публично заявил, что его целью является "денацификация" и "демилитаризация" Украины, а это означает, что все, кроме смены украинского правительства, будет истолковано как поражение его ближайшего окружения. Многие эксперты и официальные лица говорят, что чем больше Россия страдает экономически, тем больше она, вероятно, почувствует необходимость удвоить ставки и одержать победу.

Путин давно опасается попытки США отстранить его от власти. Глава европейского внешнеполитического ведомства Боррель конкретно заявил, что санкции не направлены на смену режима в России, но пресс-секретарь Бориса Джонсона сказал, что эти меры на самом деле были направлены на свержение путинского режима, - впоследствии Даунинг-стрит отреклась от комментариев.

"Если Путин считает, что он борется за выживание своего режима, он, вероятно, будет готов к эскалации - как внутри Украины, так и за ее пределами, потому что ставки становятся экзистенциальными", - сказал Чарап.

"Когда вы боретесь за свою жизнь, может быть, буквально, или, конечно, за выживание своего режима, который он связывает с выживанием страны, вы можете пойти на крайние меры".