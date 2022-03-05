Госдепартамент США, Пентагон и другие ведомства готовятся эвакуировать президента Владимира Зеленского в Польшу, где его правительство в изгнании будет руководить партизанской войной.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Издание со ссылкой на украинские спецслужбы пишет, что у охраны президента есть план его эвакуации, но пока он отказывается покинуть столицу.

При этом, европейские страны готовят почву для того, чтобы признать правительство Зеленского единственным законным, даже если оно перестанет контролировать территорию страны.

Источники The Washington Post считают, что партизанская война в Украине может продолжаться долго, возможно не один год.

Напомним, что Зеленский опроверг слухи о своем побеге из Киева, записав видео с Ермаком.

Ранее "Страна" сообщала, что советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался отвечать на вопрос о местонахождении президента.

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"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

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В НАТО в это время отказались закрывать небо над Украиной и спрогнозировали ухудшение ситуации.



Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.



В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 4 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

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