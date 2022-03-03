Власти США полагают, что президент Украины Владимир Зеленский сохраняет контроль над вооруженными силами страны, но опасаются за его безопасность.

Об этом сообщил представитель Пентагона на брифинге в четверг, 3 марта, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, по-прежнему обеспокоены его безопасностью", - заявил сотрудник военного ведомства.

По его словам, Владимир Зеленский "по-прежнему контролирует свои силы".

Кроме того, по версии представителя Пентагона, украинские военные "по-прежнему могут использовать самолеты", а также применять системы противовоздушной обороны.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский потребовал от Запада закрыть небо.

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