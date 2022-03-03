Сегодня, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с представителями мировых изданий. В ходе встречи он ответил на массу вопросов о текущей ситуации в нашей стране, в том числе о сегодняшних переговорах украинской и российской делегаций в Беларуси и о закрытии неба над Украиной.

Кроме того, в ходе пресс-конференции Зеленский заявил о том, что Конец света уже наступил.

"Я даже не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты. Это и есть акты геноцида и нацизма. И мне стыдно, что у нас сегодня 2022 год, XXI столетие. Мне стыдно, что сегодня есть такие акты, которые говорят, что... Забудьте о любых Майя, апокалипсис, конец света и т.д. Конец света уже произошел. Если мы не можем остановить такие шаги, то это и есть конец света, этого мира, и конец света для таких людей", - сказал Зеленский.

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