В Беларуси стартовал второй тур российско-украинских переговоров. В сети появилось видео встречи делегаций - стороны пожали друг другу руки.

Представитель украинской делегации, замглавы Офиса президента Михаил Подоляк обозначил повестку. Точнее - видение украинской стороны повестки (прекращение огня, перемирие, гуманитарные коридоры). Но у россиян, как известно, своя повестка. Там есть политические пункты по "денацификации", "демилитаризации", нейтралитету и границам "ЛДНР".

Напомним, представитель украинской делегации Давид Арахамия заявил, что на переговорах с РФ Киев будет обсуждать гуманитарные коридоры.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе второго раунда переговоров с Украиной Россия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, уточнив, что речь идет о гарантиях безопасности и Украины, и всей Европы.

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