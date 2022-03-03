Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на восьмой день украинско-российской войны сделал ряд заявлений по ситуации в нашей стране.

Руководитель МИД РФ заявляет, что "в ситуации с Украиной мы поступаем правильно".

В то же время он выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Украине, однако сделал он это с оговоркой:

"Плохо, что сейчас гибнут люди, но за 8 лет конфликта в Донбассе погибли тысячи".

Лавров уверен, что против России вынашивают планы войны, но по его мнению, "истерия Запада вокруг Украины пройдет, они перебесятся".

Говоря о возможности ядерной войны, Лавров заявил, что "разговор о возможности ядерной войны ведется, но не Россией, а НАТО и Украиной".

По словам Сергей Лаврова, Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности, однако он уточнил, что РФ готова дискуссировать на тему гарантии безопасности и Украины, и всей Европы.

Также он добавил, что мирные договоренности РФ и Украины обязательно должны включать пункт об уничтожении угрожающих Москве вооружений.

Насчёт перспектив договорённостей с Украиной он сказал, что они есть.

"Требования России минимальны", - уверяет Лавров.

"Ну, честно говоря, в нынешних условиях требования признания границ «ЛДНР» и ликвидации вооружений, трудно назвать "минимальными", - комментирует телеграм-канал "Политика страны".

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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