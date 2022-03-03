В Офисе президента заявляют, что наступление российских войск под Харьковом замедлилось, противник понес там значительные потери. Также на Банковой заявляют, что ВСУ закрепились в Макарове - городе к северу от Житомирской трассы.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире телемарафона "Единые новости"

"На 7 день агрессии мы перешли в контрнаступление на отдельном участке. Освободили важный район местности, несмотря на количественное преимущество врага", - заявил Арестович, комментируя ситуацию в Макарове.

Также, по его данным, под Харьковом российские войска понесли катастрофические потери, и наступление замедлилось.

Арестович заявил, что на сегодня Запорожская и Южноукраинская АЭС в безопасности.

Вчера, по словам советника главы Офиса президента, погибли ориентировочно 3,5 тысячи россиян. Всего за неделю – 9 тысяч.

Арестович рассказал, что Мариуполь держится, обстановка контролируется. На направлении Херсон - Николаев враг пытался продвинуться, но потерпел сокрушительные поражения. У него, по словам Арестовича, никаких тактических успехов, не только оперативных.

Кроме того, по данным советника главы Офиса президента, направление Запорожья контролируется украинскими военными. Одесса держится, Николаев вчера полностью уничтожил воздушный десант.

Об идущих в Одессу российских кораблях, по словам Арестовича, защитникам города известно, они готовы к этому.

Ночью противник бил по Киеву, Харькову и Житомиру. Арестович заявил, что эта тактика с военной точки зрения – попытка запугивать местных жителей.

Напомним, мы публиковали видео с последствиями разрушительных обстрелов Харькова.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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