В сводке Минобороны, которую оно опубликовало утром 3 марта, говорится о том, что в направлении Одессы наблюдается движение четырех крупных десантных кораблей РФ. Они идут в сопровождении трех ракетных катеров.

То есть, другими словами, по данным ВСУ, Россия готовит высадку десанта около Одессы.

Напомним, вчера сообщалось, что Россия не смогла направить четыре военных корабля в Черное море из-за запрета Турции.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

В нашем материале - что происходило в Украине вчера, 2 марта 2022 года. В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, видео, фото, главные оперативные новости.