Главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал об отпоре войскам Российской Федерации и заявил, что противник вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва.

Об этом главком ВСУ сообщил в Facebook.

"Вооруженные Силы Украины дали такой отпор агрессору, что для продолжения наступления он вынужден проводить мобилизацию для формирования резерва. Враг потерял тактическую инициативу и снизил темпы продвижения", - написал Валерий Залужный.

Главком добавил, что сегодня во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 армии (Улан-Удэ) Восточного военного округа, в Северском операционном районе погиб (по другим данным, получил ранение) командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады (Улан-Удэ) Воздушно-десантных войск ВС РФ.

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