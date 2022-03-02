В Сети появились сообщения о начале штурма Мариуполя силами "ДНР" и российских войск.

По данным Telegram-каналов, передовые части российской армии в данный момент входят в Мариуполь со стороны Левого берега. Идут ожесточенные бои.

Напомним, что министерство обороны Российской Федерации утверждало, что силы "ДНР" вышли на границы Донецкой области, где соединились с российской армией, которая двигалась из Запорожья.

Между тем, украинское правительство не подтверждало эту информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мариуполе проблемы с электричеством и отоплением. Мэр города заявил, что противник наступает со всех сторон.

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