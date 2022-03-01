Глава Чечени Рамзан Кадыров, который сегодня публиковал видео с большой колонной военной техники с установками залпового огня, обнародовал новое видео чеченских военных, марширующих по Украине.

"Так, он, видимо, ответил на заявления Украины о том, что кадыровцев, которые закрепились под Киевом, берут в плен", пишет Телеграм канал "Политика Страны".

Около сотни военных в камуфляжной одежде, беретах, автоматами и рюкзаками за спиной маршируют по снегу.

Напомним, что болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что по отряду кадыровцев, передвигающемуся на машинах с буквой V, под Киевом нанесён удар "Байрактаром".

Ранее мы писали, что Кадыров призвал Путина к полномасштабному наступлению на Украину вместо нынешней тактики.

Также "Страна" сообщала, что Кадыров выступил с обращением к Зеленскому, в котором заявил, что "время клоунады закончилось".

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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