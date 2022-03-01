Глава Чечени Рамзан Кадыров опубликовал видео с большой колонной военной техники (в том числе установками залпового огня), который комментировал кто-то на чеченском языке.

"Берегитесь, нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас, не стесняясь обманывают украинский народ, говоря, что вы будете их защищать", - написал Кадыров.

"Судя по всему, чеченцы Кадырова не покинули Украину (как о том прошел на днях слух)", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что болгарский медиаэксперт и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев заявил, что по отряду кадыровцев, передвигающемуся на машинах с буквой V, под Киевом нанесён удар "Байрактаром".

Ранее мы писали, что Кадыров призвал Путина к полномасштабному наступлению на Украину вместо нынешней тактики.

Также "Страна" сообщала, что Кадыров выступил с обращением к Зеленскому, в котором заявил, что "время клоунады закончилось".

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