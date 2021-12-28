Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что его слова о возможности присоединения Украины к России являются его личным мнением.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Рамзана Кадырова в прямом эфире в социальной сети Instagram.

"Мне никогда никто не говорил делать заявления в отношении Украины или иных государств. Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин, который беспокоится за свою республику, народ и государство. То, что я сказал про Зеленского, про Украину, и сейчас повторю: они ведут предательскую политику в отношении славянских народов", - сказал Кадыров в эфире в Instagram.

В ходе прямого эфира главу Чечни спросили о наличии армии для захвата Украины.

"Армия, которая у нас есть - это министерство обороны, Национальная гвардия, есть полиция, спецслужбы. Чтобы отдавать приказы тем, кто служит в структурах, есть командиры и главнокомандующий. Я родился воином, вырос среди воинов и считаю себя воином, поэтому я на 100% уверен, что за определенное время могу собрать около 100 тысяч таких же воинов, которые готовы будут выехать в любую точку мира", ответил Кадыров.

Напомним, что в воскресенье, 26 декабря, на пресс-конференции в Грозном глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит свою антироссийскую политику, то Украину следует присоединить к России.

"Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы - наш народ, это наша территория. Это мое мнение", - сказал Кадыров.

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве иностранных дел Российской Федерации предполагают, что Украина готовится к силовому решению на Донбассе, а также заявляют, что в стране сейчас находятся около 4 тысяч военных из США.

Также мы писали, что Рамзан Кадыров призвал дать правовую оценку словам российского режиссера Александра Сокурова, который на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил "отпустить" те регионы, которые хотели бы жить самостоятельно. "Не нравится мне эта продажная морда!" - заявил Кадыров.