Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что кризис вокруг Украины не приведет к использованию ядерного оружия.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова Небензи на пресс-конференции в ООН в понедельник, 28 февраля.

"Что касается использования ядерных вооружений, надеюсь, Бог этого не допустит", - ответил Василий Небензя на вопрос, когда и при каких условиях Россия была бы готова применить ядерное оружие.

Постпред России добавил, что президент РФ Владимир Путин ранее приказал привести в особый режим российские силы сдерживания, "потому что мы получаем беспокоящие нас заявления со стороны лидеров НАТО".

Отвечая на вопрос, когда военная операция РФ на территории Украины будет закончена, Небензя сказал, что "как только у нас будет понимание от украинских властей, что они готовы к демилитаризации и денацификации, это будет шагом к окончанию военной операции".

Напомним, что Владимир Путин приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

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