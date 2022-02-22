В Верховную Раду внесен важный проект постановления авторства спикера Руслана Стефанчука и его замов Александра Корниенко и Елены Кондратюк. Фактически он показывает, что заявление Владимира Зеленского в Мюнхене о возможном выходе из Будапештского меморандума, согласно с которым Украина отказывалась от ядерного оружия в 1994 году, - это не просто экспромт.

Карточка документа от 22 февраля под номером 7099 и названием "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации" опубликован на сайте парламента.

В проекте говорится, что Украина с 2014 года предпринимала неоднократные попытки созвать консультации согласно статье 6 Будапештского меморандума, и что "в случае дальнейшего расширения вооруженной агрессии со стороны РФ и угрозы территориальной целостности и независимости Украины, неадекватности и неэффективности международных мер сдерживания агрессора Рада рассмотрит весь комплекс возможных дальнейших мероприятий обеспечения безопасности государства и внесет на рассмотрение президенту Украины соответствующие рекомендации".

То есть, получается, это еще один намек на возможность отказа Киева от обязательств не иметь ядерное оружие.

Ранее "Страна" приводила мнение эксперта о перспективах создания Украиной ядерного оружия.

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