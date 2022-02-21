Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил подписантам Будапештского меморандума официальный запрос с требованием провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума к государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации по безотлагательным действиям по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины", - написал Кулеба.

Напомним, 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Британия) по обеспечению безопасности. В случае, если этого не произойдет, Украина может признать межгосударственный документ - недействительным. Он также рассказал, что Запад продолжает информировать его о "вторжении России" в ближайшее время.

Между тем, "Страна" детально разбиралась, что говорил Зе в ходе мероприятия в Мюнхене и чем обусловлены его заявления.