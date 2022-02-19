Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Британия) по обеспечению безопасности. В случае, если этого не произойдет, Украина может признать межгосударственный документ - недействительным.

Об этом Зеленский заявил в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Если этого не произойдет, мы можем считать, что Будапештский меморандум фактически аннулирован. За отказ от ядерного потенциала мы получили гарантию безопасности. Этого оружия у нас нет, безопасности у нас нет", - сказал Зеленский.

Он добавил, что поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума, и если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году.

Справка: Будапештский меморандум - межгосударственный документ о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он был подписан 27 лет назад - в декабре 1994 года президентами России, Великобритании, Соединенных Штатов и президентом Украины Леонидом Кучмой.

Кроме того, в ходе конференции в Мюнхене Владимир Зеленский заявил о том, что Запад продолжает информировать его о "вторжении России" в ближайшее время. Однако союзники нашей страны отказываются вводить санкции против РФ сейчас, сделают они это только тогда, когда начнется война.

Между тем, "Страна" в своем материале детально рассказала, какие еще заявления поступали от президента Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.