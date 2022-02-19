В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где помимо выступления у него также запланирован ряд встреч. Одна из них – с премьер-министров Великобритании Борисом Джонсоном.

О встрече Зеленский сообщил у себя в Twitter.

"Встретился с Борисом Джонсоном в Мюнхене. Говорили о безопасности на фоне агрессивных действий России. Согласовали наши дальнейшие шаги. Остаемся едиными в желании деэскалации дипломатическим путем", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира.

Отметим, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности ранее отказался приехать Путин.

Напомним, вчера президент США Джо Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Кроме того, Байден заявил, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.