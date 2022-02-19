Президент Украины Владимир Зеленский намерен поехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности 19 февраля, несмотря на критику этого решения со стороны Джо Байдена.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

"Сегодня состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Мюнхен (Германия) для участия в ежегодной конференции безопасности и проведения переговоров, которые запланированы на этой площадке", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что во время поездки Зеленский встретится с премьером Британии Борисом Джонсоном, канцлером Германии Олафом Шольцом, вице-президентом США Камаллой Харрис, а также представителями международных финансовых институций. При этом возвращение в Киев запланировано на сегодня.

"Дискуссии на Мюнхенской конференции безопасности в этом году будут посвящены актуальным угрозам на востоке Европы и ситуации вокруг Украины. Поэтому позиция нашего государства должна быть представлена ​​достаточно, чтобы вопросы об Украине решались с участием Украины", - подчеркивается в тексте сообщения.

Также в Офисе президента уточнили, что ситуация на востоке страны полностью контролируется украинскими силами безопасности и обороны.

Напомним, после вчерашнего выступления президента США Джо Байдена, который сказал, что "российские войска нападут на Украину в ближайшую неделю", в Офисе президента заявили, что собираются воспользоваться "шансом на дипломатию".

"Страна" также писала, что вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Кроме того, Байден сказал, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.