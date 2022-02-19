После вчерашнего выступления президента США Джо Байдена, который сказал, что "российские войска нападут на Украину в ближайшую неделю", в Офисе президента заявили, что собираются воспользоваться "шансом на дипломатию".

Об этом со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка сообщает CNN.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "невозможно с уверенностью сказать, что именно происходит в мыслях российского лидера".

По мнению Подоляка, позиция Байдена основана на информации разведывательных данных и не стоит вопрос о том, чтобы соглашаться или не соглашаться с этими заявлениями.

"Следует обратить внимание на более важный смысл в словах президента Байдена: он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом", - заявил Подоляк.

Напомним, вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Также он заявил, что, по его данным, "российские войска нападут на Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни".

Кроме того, Байден сказал, что не считает мудрым решение Зеленского ехать сейчас на конференцию в Мюнхен.

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.