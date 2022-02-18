Начиная с субботы, 19 февраля, Чернобыльская зона будет на неопределенный срок закрыта для туристических посещений. Официальной причиной такого решения назвали "технические причины".

Об этом сообщает директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook.

"Только что стало известно, что с 19.02 Чернобыльская зона закрыта для посещения туристов на неопределенный срок. Официальная причина звучит как "технические причины". Мы понимаем, что это скорее всего связано с угрозой российской агрессии и близостью границы с Беларусью", - написал он.

По словам Емельяненко, в последнее время Чернобыльскую зону посетило много туристов, в том числе и гостей из-за рубежа и журналистов. Он надеется, что в скором времени запрет на туризм в Чернобыльской зоне будет снят.

"Мир рассматривает чернобыльский туризм на границе с белорусской территорией как один из знаковых маркеров стабильности Украины. Уважаем решение властей, которые заботятся об обеспечении безопасности страны. И мы надеемся, что в ближайшее время Чернобыльская зона будет открыта для представителей международного сообщества, украинцев и СМИ", - написал он.

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