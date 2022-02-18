"Страна" поговорила с жителями Донецка, в котором была объявлена эвакуация.

Первоначально люди со скепсисом восприняли информацию о том, что скоро будет большая война и наступление ВСУ. Таких объявлений за последние годы было немало, и к ним уже привыкли - так же, как и к регулярным обострениям на фронте.

Однако после заявления "главы ДНР" Дениса Пушилина об эвакуации настроения изменились. Многие люди решили, что дело действительно серьезное. Это ощущение было подкреплено звуком сирен в городе, очередями на заправках и около банкоматов, недавним взрывом в центре города. А также слухами о том, что из "ДНР" якобы не выпускают мужчин призывного возраста (впрочем, Пушилин эти слухи уже опроверг и сказал, что мужчин могут проехать границу, увозя свои семьи).

Поэтому часть горожан - те, у кого есть возможность, а главное есть, к кому уезжать (в Россию или на подконтрольную Украине территорию), - уже собирают вещи и выдвигаются на российскую границу.

Другие уезжать пока не торопятся. Многим ехать некуда или не на что. Другие не хотят оставлять квартиры, опасаясь грабежей и мародеров. Да и желающих ехать зимой в лагеря беженцев в Ростовскую область немного.

Также часть людей просто не верят в то, что может быть большая война.

Многие собираются ориентироваться на то, что им скажем руководство предприятий и учреждений где они работают.

Но в целом настроения сейчас в городе, конечно же, намного более тревожные, чем при любом из предыдущих обострений.

Ранее "Страна" сообщала о взрыве автомобиля в самом центре Донецка.

На фоне тревожных настроений в городе Минобороны Украине уверяет, что Киев не планирует никаких агрессивных действий на Донбассе.