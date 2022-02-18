В центре Донецка на фоне обострения на границе "ДНР" и объявлений об эвакуации населения "республики" прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, взрыв произошел 18 февраля уже после того, как стемнело. Подробности и точный адрес происшествия поначалу были не известны, но скорее всего речь идет о здании на бульваре Пушкина, 34 и расположенной неподалеку парковке.

Потом появилась информация, что около 19:00 по местному времени взорвалась машина на парковке возле здания "Дома правительства". Взрывную волну слышал весь Донецк. На место взрыва выехало МЧС.

Также некоторое время спустя появилось видео с места взрыва машины в центре Донецка. Судя по видео, взорвался УАЗик защитного цвета.

Начальник "Народной милиции ДНР" Денис Синенков сообщил журналистам, что в Донецке у здания правительства действительно взорвался его автомобиль, при этом сам он не пострадал.

Ранее власти самопровозглашенных "республик" сообщили о том, что началась эвакуация населения на территорию России. "Мэр" города Донецка Алексей Кулемзин опубликовал места сбора и посадки населения для эвакуации и призвал жителей не терять самообладания и не поддаваться панике. Жителям Донецка рекомендовали при себе иметь документы, вещи первой необходимости и суточный запас еды и воды.

Кроме того, в "ДНР" сотрудники "правоохранительных органов" переведены на усиленный вариант несения службы. Как рассказал "Стране" собеседник, который работает в одной из силовых структур "республики", для "правоохранителей" введен режим "двух часов". Он означает, что даже если ты отработал дежурство и поехал домой спать, то должен быть готов прибыть в расположение в любое время суток в течение двух часов.





