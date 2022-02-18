Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о планах Украины наступать на Донбасс, а также планы по диверсиям на химических объектах.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Категорически отвергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях Украины или актах саботажа на объектах химического производства. Украина не проводит и не планирует подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому разрешению конфликтов", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня в "ДНР" заявили о предотвращении диверсионного взрыва емкостей с хлором и аммиаком в Горловке.

Также мы писали, что Денис Пушилин объявил массовой эвакуации населения в Россию из "ДНР" в связи с тем, что в ближайшее время, по его утверждению, Зеленский отдаст приказ о наступлении ВСУ на Донбассе.

Вместе с тем, добавим, что вчера "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС также обвинили в обстрелах противника. И заявили, что огонь велся в том числе по школам и детсадам. Сегодня в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

О том, почему началось обострение на Донбассе, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.