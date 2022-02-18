МВД Украины назвало перебои с мобильной связью Vodafone на Донбассе диверсией

В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины назвали перебои с мобильной связью оператора "Vodafone Украина" на Донбассе целенаправленной диверсией.

Об этом советник министра внутренних дел Антона Геращенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью на линиях связи оператора Vodafone в Луганской и Донецкой областей были совершены целенаправленные диверсии. В городах: Славянск, Лисичанск, Краматорск", - написал он.

Также Геращенко добавил, что "диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше". И это, по его словам касается не только "Vodafone Украина", а в других операторах связи.

"Все это является частью плана России по дестабилизации ситуации в Украине", - добавил советник главы МВД Украины.

По словам Геращенко, правоохранителями возбудили уголовные дела по фактам вмешательства в работу оператора мобильной связи. В настоящее время они проводят первоочередные следственно-розыскные действия.

Напомним, проблемы с мобильной связью на Донбассе произошли в ночь с 17 на 18 февраля. Абоненты жаловались на перебои в работе "Киевстара" и Vodafone.

После этого утром в пятницу пресс-служба оператора Vodafone назвала причину перебоев. По ее данным, был совершен акт вандализма. Вместе с тем, там добавили, что мобильная связь уже восстановлена. В то же время в пресс-службе "Киевстара" заявили, что перебоев в их компании на Донбассе не было.

Вместе с тем, на Донбассе вчера началось обострение, сегодня ситуация также остается напряженной. "Страна" следит за тем, что происходит на Донбассе в обновляемом материале.

Также о том, почему началось обострение на Донбассе, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.