Мобильный оператор "Vodafone Украина" восстановил связь на Донбассе, где в ночь на 18 февраля были перебои.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Vodafone Украина" сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"Ночью была непродолжительная недоступность услуг на ряде базовых станций в Донецкой и Луганской областях вследствие обрыва ВОЛС, причина - акт вандализма. Восстановили связь ночью путем перемаршрутизации трафика, к утру завершили ремонт", - рассказали в пресс-службе мобильного оператора.

В то же время в пресс-службе "Киевстара" заявили, что проблем со связью их компании на Донбассе не было.

Напомним, в сети ранее появилась информация, что абоненты жаловались на перебои в работе "Киевстара" и Vodafone. Пользователи в Facebook писали, что связи Vodafone нет у жителей подконтрольных Украине населенных пунктах.

"Страна" следит за тем, что происходит на Донбассе в обновляемом материале. Напомним, вчера "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС также обвинили в обстрелах противника. И заявили, что огонь велся в том числе по школам и детсадам. Сегодня в "ЛДНР" заявили об обстрелах окраин Луганска и Донецка.

О том, почему началось обострение на Донбассе, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.