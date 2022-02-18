На Донбассе продолжаются обстрелы. Фото: facebook.com/pressjfo

На Донбассе, в пятницу, 18 февраля, продолжаются обстрелы. В "ЛНР" сообщили о шести новых обстрелах, а "ДНР" заявили, что украинская сторона выпустила почти 70 мин и снарядов. В штабе ООС сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны противника с начала текущих суток.

По данным РИА "Новости", в "ДНР" заявили, что сегодня утром ВСУ выпустили по их территории почти 70 мин и снарядов. Также сообщается о двух поврежденных подстанциях. Вместе с тем, по данным "ДНР", 200 абонентов остаются без света. Кроме того, в "ДНР" добавили, что из-за обстрелов перекрыто движение по трассе Донецк - Горловка.

В "ЛНР" говорят о трех новых обстрелах со стороны украинских военных. По их данным, речь также идет о районе Зелёной Рощи (пригород Луганска). После этого "ЛНР" заявила, что украинская сторона обстреляла из тяжёлых минометов ещё три их населенных пункта.

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

В штабе ООС сообщили, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным ООС, противник обстрелял: Болотное и Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм. Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Чермалик - из автоматических станковых гранатометов, Шумы - из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет", - сообщили в ООС.

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

На Донбассе продолжаются обстрелы 18 февраля

Вместе с тем, в "ДНР" заявляют, что окраины Донецка в районе аэропорта подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Видео публикуют телеграмм-каналы и информагентства.

В то же время, в Минобороны Украины заявляют, что за прошлые сутки противником 60 раз был нарушен режим прекращения огня, пострадали двое военных и гражданские.

Напомним, обострение на Донбассе началось вчера. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС также заявили об обстрелах. Масштабное обострение по всей линии фронта подтвердила и ОБСЕ.

Под обстрел попал и населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

О том, почему началось обострение и кто стрелял по детскому саду на Донбассе, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.

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