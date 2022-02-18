На Донбассе, в пятницу, 18 февраля, продолжаются обстрелы. В "ЛНР" сообщили о шести новых обстрелах, а "ДНР" заявили, что украинская сторона выпустила почти 70 мин и снарядов. В штабе ООС сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны противника с начала текущих суток.

По данным РИА "Новости", в "ДНР" заявили, что сегодня утром ВСУ выпустили по их территории почти 70 мин и снарядов. Также сообщается о двух поврежденных подстанциях. Вместе с тем, по данным "ДНР", 200 абонентов остаются без света. Кроме того, в "ДНР" добавили, что из-за обстрелов перекрыто движение по трассе Донецк - Горловка.

В "ЛНР" говорят о трех новых обстрелах со стороны украинских военных. По их данным, речь также идет о районе Зелёной Рощи (пригород Луганска). После этого "ЛНР" заявила, что украинская сторона обстреляла из тяжёлых минометов ещё три их населенных пункта.

В штабе ООС сообщили, что за текущие сутки со стороны противника зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По данным ООС, противник обстрелял: Болотное и Новогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм. Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов. Чермалик - из автоматических станковых гранатометов, Шумы - из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет", - сообщили в ООС.

Вместе с тем, в "ДНР" заявляют, что окраины Донецка в районе аэропорта подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Видео публикуют телеграмм-каналы и информагентства.

В то же время, в Минобороны Украины заявляют, что за прошлые сутки противником 60 раз был нарушен режим прекращения огня, пострадали двое военных и гражданские.

Напомним, обострение на Донбассе началось вчера. "ДНР" и "ЛНР" сообщили о массированных минометных и артиллерийских обстрелах их территории. В штабе ООС также заявили об обстрелах. Масштабное обострение по всей линии фронта подтвердила и ОБСЕ.

Под обстрел попал и населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

О том, почему началось обострение и кто стрелял по детскому саду на Донбассе, в блоге "ЯсноПонятно" рассказала Олеся Медведева.