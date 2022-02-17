В результате обстрела пострадал детский сад. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Об этом сообщают штаб ООС и гуманитарная миссия "Пролиска" в Facebook.

В штабе ООС заявляют, что один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской. Согласно предварительным данным, ранения получили два мирных жителя. Украинские военные эвакуировали людей в убежище.

Также, как сообщают в штабе ООС, пострадала коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электричества. 

В свою очередь в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки, а также населенных пунктов в "ЛНР".

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

В ООС сообщили об обстреле Станицы Луганской. Скриншот из фейсбука

Напомним, сегодня утром "ЛНР" и "ДНР" обвинили Вооруженные силы Украины в обстрелах населенных пунктов на неподконтрольном Донбассе. В свою очередь ВСУ обвиняют противника в обстрелах своих позиций.

Также сообщалось, что ОБСЕ утром в четверг фиксирует многочисленные обстрелы на Донбассе. Указано, что ОБСЕ зафиксировала "множественные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины". Сообщается, что ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии, согласно отчетам обеих сторон.

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