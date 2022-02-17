Утром в четверг, 17 февраля, "ЛНР" и "ДНР" обвинили ВСУ в обстрелах населенных пунктов на Донбассе.

Об этом написал в Telegram-канале "представитель ЛНР" в политической подгруппе ТКГ Родион Мирошник.

"В течение получаса сразу по пяти населённым пунктам "ЛНР" вооруженными формированиями Украины произведен массированный обстрел", - написал он.

По его словам, обстрелы начались рано утром в районе Сокольников, Золотого, Веселенького, Нижнего Лозового и Донецкого. В "ЛНР" обвиняют ВСУ в применении минометов калибра 120мм, СПГ-9, АГС-17, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82мм.

"Всего "СЦКК ЛНР" фиксируется около 100 прилётов боеприпасов различных калибров", - заявил Мирошник.

По его словам, под обстрелом в "ДНР" - Комминтерново, Октябрь, Петровское. По данным "СЦКК ДНР" зафиксировано 50 прилётов боеприпасов, и обстрелы продолжаются.

Мирошник также пишет, что в районе Новоласпой в "ДНР" идет бой. По населенному пункту, по его данным, ведется обстрел из гранатометов и минометов крупного калибра.

"Народная милиция ДНР" активно подавляет огневые точки противника. Режим тишины на ЛБС разорван в клочья", - сообщает Мирошник.

В тоже время в штабе ООС заявляют, что по состоянию на 08:00 17 февраля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил "стабильна без существенных изменений".

"Вместе с тем, противник продолжает пренебрегать договоренностями Трехсторонней контактной группы по поводу полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сообщает штаб ООС.

ВСУ обвиняют противника в обстрелах своих позиций на Донбассе. По данным штаба ООС, за минувшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, ранее в "ЛНР" и "ДНР" обвиняли ВСУ в подготовке к наступлению на Донбассе.

Также и в Кремле заявили об очень высокой угрозе наступления ВСУ на Донбассе. Вместе с тем, Киев отрицал это.