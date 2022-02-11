После заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины секретарь органа Алексей Данилов прокомментировал слухи о захвате Донбасса силовым путем.

Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО в Харькове в пятницу, 11 февраля.

"У нас Россия сейчас рассказывает небылицы, что якобы мы военным путем будем возвращать себе Донецкую и Луганскую области. Мы не можем этого делать, потому что мы ответственные за то гражданское население, которое там сейчас находится. Если войска сейчас пойдут в наступление, представьте, какое количество населения может погибнуть при такой операции", - заявил Алексей Данилов.

Ранее мы приводили заявление Данилова по итогам выездного заседания СНБО в Харькове, что Россия не блокировала судоходство в Азовском и Черном морях на время учений.

Также "Страна" следила за ходом брифинга по итогам заседания СНБО в обновляемом материале.