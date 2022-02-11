Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков, где сегодня пройдет выездное заседание СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram.

У Зеленского сообщают, что поездка будет двухдневной, Зеленский посетит Харьковскую и Херсонскую область.

"Глава государства примет участие в работе Конгресса местных и региональных властей. Владимир Зеленский также проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его результатам ожидается брифинг секретаря СНБО. В Херсонской области Президент пересмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мероприятий по освобождению административных зданий", - говорится в сообщении.

Выездное заседание СНБО должно начаться в 15:30 в Харьковской ОГА, брифинг секретаря Совбеза Данилова предварительно анонсируется на 17:30.

Ранее мы писали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины на выездном заседании 11 февраля, которое созвал президент нашей страны Владимир Зеленский, планирует рассмотреть неотложный вопрос рисков для морского судоходства Украины из-за блокады Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

Напомним, Россия уже сообщила, что не перекрывает Керченский пролив для проведения военных учений.

Также мы писали, что журналист Назаров заявил, что СНБО подготовил пакет санкций против канала "Наш".