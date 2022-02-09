Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Заседание традиционно состоится в пятницу, 11 февраля и будет выездным - его проведут в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского 11 февраля 2022 в 15.30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - сказано в сообщении.

По итогам заседания, около 17.30 в пятницу ожидается брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

Таким образом, это будет вторым заседанием СНБО в этом году. Первое состоялось 24 января и его подробно проанализировала "Страна". Одним из главных итогов брифинга после заседание стало опровержение устами секретаря СНБО Алексея Данилова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля заявления США и стран Запада об угрозе скорого вторжения РФ.

Что касается повестки будущего заседания, то ведущий Назаров заявил, что Совбез подготовил пакет санкций для канала "Наш".

Также сообщалось, что в январе Зеленский заявил, что РФ может может продолжить военную эскалацию и вторгнуться в Харьков, однако спустя несколько дней изменил свое мнение и сказал, что Харьков никогда не будет оккупирован.