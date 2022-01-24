Владимир Зеленский записал видео по итогам первого в наступившем году заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Ролик опубликовал Офис президента.

Основная мысль спича Зеленского - никакой паники, все под контролем.

"Все под контролем, причин для паники нет", - сказал президент.

По его словам, первым на заседании СНБО рассмотрели вопрос ситуации на востоке страны. Он заверил, что власть работает, чтобы добиться деэскалации путем мирного урегулирования конфликта.

Затем Зеленский коснулся темы энергетики и тоже заявил, что причин для паники по поводу срыва отопительного сезона нет, а запасов газа и угля в стране достаточно.

Больше половины ролика Зеленский говорил о борьбе с коронавирусом и пообещал тем, кто поставил третью (бустерную) дозу вакцины, еще 500 гривен в рамках программы "Вовина тысяча". А в феврале программу расширят дополнительно: тысячу за вакцинацию люди старше 60 лет смогут потратить на оплату коммунальных услуг.

Как сообщала "Страна", с 24 января украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента и тоже сказал в ролике Зеленский.

Мы также подробно рассказывали, как прошло заседание СНБО, созванное президентом не в традиционную пятницу, а в понедельник.