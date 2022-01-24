Протестующие против принудительной вакцинации и карантинных ограничений в Киеве под Верховной Радой анонсировали повторную акцию протеста в эту среду, 26 января.

По словам организаторов, 26 января в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект №6508. Люди выйдут на акцию с требованием к парламентариям не голосовать за него.

"Перед народными избранниками стоит вопрос, готовы ли они взять на себя ответственность за возможные жертвы карантинного террора? Поэтому мы требуем: снять с рассмотрения и отклонить законопроект №6508 как тот, который

не соответствует Конституции Украины, создает замену одних терминов, сужает определение других, не имеет четкости в употреблении терминологии, чем может затруднять понимание соответствующих предписаний и привести к осложнениям в правоприменении", - заявляют участники протеста.

По их мнению, нардепы должны обратиться к правоохранителям с заявлением о нарушении Кабмином конституционных прав украинцев.

"Каждый народный депутат должен обратиться в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований с заявлениями о совершении премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем преступлений, предусмотренных ст. 353, 356, 365, поскольку данные законопроекты разоблачают преступления, а именно, не имея законодательного регулирования, Кабмин, начиная с марта 2020 года, устанавливал ограничение конституционных прав, чем присвоил себе полномочия законодательных органов вопреки установленному законом порядку",- утверждают участники протеста.

"Страна" подробно писала о законопроекте №6508, которым нардепы хотят ввести карантин в его нынешнем виде в законодательное поле Украины, и рассказывала, зачем он нужен.

Также мы писали, что сегодня Ивано-Франковская область начала жить по правилам красной зоны карантина, в оранжевую попал еще один регион.