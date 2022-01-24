Противники карантинных ограничений и принудительной вакцинации анонсировали повторную акцию протеста. Фото: "Страна"

Протестующие против принудительной вакцинации и карантинных ограничений в Киеве под Верховной Радой анонсировали повторную акцию протеста в эту среду, 26 января.

По словам организаторов, 26 января в Верховной Раде должны рассмотреть законопроект №6508. Люди выйдут на акцию с требованием к парламентариям не голосовать за него.

"Перед народными избранниками стоит вопрос, готовы ли они взять на себя ответственность за возможные жертвы карантинного террора? Поэтому мы требуем: снять с рассмотрения и отклонить законопроект №6508 как тот, который
не соответствует Конституции Украины, создает замену одних терминов, сужает определение других, не имеет четкости в употреблении терминологии, чем может затруднять понимание соответствующих предписаний и привести к осложнениям в правоприменении", - заявляют участники протеста.

По их мнению, нардепы должны обратиться к правоохранителям с заявлением о нарушении Кабмином конституционных прав украинцев. 

"Каждый народный депутат должен обратиться в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований с заявлениями о совершении премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем преступлений, предусмотренных ст. 353, 356, 365, поскольку данные законопроекты разоблачают преступления, а именно, не имея законодательного регулирования, Кабмин, начиная с марта 2020 года, устанавливал ограничение конституционных прав, чем присвоил себе полномочия законодательных органов вопреки установленному законом порядку",- утверждают участники протеста.

Под Радой антивакцинаторы анонсировали повторную акцию протеста 26 января

Под Радой антивакцинаторы анонсировали повторную акцию протеста 26 января

Под Радой антивакцинаторы анонсировали повторную акцию протеста 26 января

Под Радой антивакцинаторы анонсировали повторную акцию протеста 26 января

"Страна" подробно писала о законопроекте №6508, которым нардепы хотят ввести карантин в его нынешнем виде в законодательное поле Украины, и рассказывала, зачем он нужен. 

Также мы писали, что сегодня Ивано-Франковская область начала жить по правилам красной зоны карантина, в оранжевую попал еще один регион.

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