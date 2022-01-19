Кабмин внес изменения в перечень лекарственных средств, которые закупаются для Украины международными организациями по договору от 2019 года. В него добавили вакцины от коронавируса (в перечне уже есть вакцины и препараты от гриппа). Такое решение принято на заседании правительства в среду, 19 января.

В 2022 году по этой программе планируется закупить 1,2 млн доз ковид-вакцин на что, по расчетам Минздрава, понадобится 472,8 млн гривен из госбюджета. То есть, стоимость одной дозы - 394 гривны.

Также Кабмин дал отмашку на подписание письма-обязательства на получение гуманитарных вакцин от коронавируса от Китая. КНР передаст нам 200 тысяч доз вакцины производства Sinovac Biotech.

В тексте письма есть интересный момент. Указано, что и поставщик, и производитель вакцин не несут никакой ответственности перед получателем (то есть, Украиной) за любые претензии, в том числе, за качество препарата, побочные реакции и даже сроки годности. Получатель принимает груз "как есть".

Последний пункт письма гласит: "Получатель соглашается, что все положения этого документа не подлежат разглашению общественности". Что, впрочем, не помешало Кабмину опубликовать тест письма в открытой повестке дня заседания.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав рекомендует для бустерной дозы любую зарегистрированную в Украине вакцину от ковида.

Также мы сообщали, что накануне визита Блинкена в Киев США передали Украине еще миллион доз вакцины Pfizer.