Соединенные Штаты Америки передали Украине еще почти миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции фармацевтической компании Pfizer.

Об этом сообщает посольство страны в своем Twitter-аккаунте в среду, 19 января.

Вакцины передали Киеву во вторник, 18 января, в рамках глобальной инициативы COVAX. Отметим, это произошло прямо накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину.

"Как уже рассказывала "Страна", госсекретарь привез в Киев не только подарки. Но и, как сообщают наши источники на Банковой - ряд требований по политической части Минских соглашений", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в 2022 году в Украину поступят 42 млн доз вакцин от коронавируса. Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины CoronaVac и 10 млн доз вакцин, которые передадут по глобальному механизму COVAX.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения Украины продлило контракт с компанией Pfizer на два следующих года. В 2022 и 2023 годах Украина будет получать по 25 миллионов доз вакцины.

Кроме того, сообщалось, что в ноябре в Украину доставили почти три миллиона доз вакцин Moderna.