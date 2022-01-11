В Украине уже весной этого года могут начат делать прививки от коронавируса детям от пяти лет, вакцинация от ковида детей от 12 лет разрешена в нашей стране с осени прошлого года.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для BBC News Украина.

По словам Кузина, опыт других стран показывает, что вакцинация от коронавируса детей - это безопасно. Более того, прививки предупреждают преждевременную смертность, в частности на фоне тяжелых соматических заболеваний.

"Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть, на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - сказал Кузин.

Что касается детей от 12 лет, которым уже разрешено вакцинироваться от коронавируса, в Украине уже привили 140 тысяч детей от 12 до 18 лет. При этом частота неблагоприятных случаев после иммунизации детей не больше, чем среди взрослых.

"Если ребенок имеет сопутствующие заболевания – онко, астма, сердечно-сосудистые, то я бы советовал провести прививку. Потому что течение болезни у такого ребенка может быть тяжелым. Если ребенок здоров, то решение будет зависеть от того, как часто этот ребенок посещает организованные коллективы... Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты", - резюмировал главный санврач страны.

Напомним, на днях в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних.

Также сообщалось, что в Минздраве признали, что только в трех регионах Украины вакцинировали от коронавируса более половины населения.