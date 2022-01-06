Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал указ, который предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всем украинцам, достигшим совершеннолетия.

Об этом глава Минздрава заявил в Facebook.

По словам Ляшко, бустерная доза вакцины предназначена для усиления защиты от Covid-19 и колется спустя время после полного курса вакцинации.

Кроме того, министр здравоохранения акцентировал, что на бустерную дозу препарата могут рассчитывать вакцинированные любой признанной в Украине вакциной.

Независимо от того, какой вакциной человек вакцинировался изначально, для бустера будут отдавать приоритет вакцинам Moderna и Pfizer.

Кроме того, Виктор Ляшко уточнил, что желаемый срок введения бустерной дозы препарата - от 6 до 9 месяцев со дня получения второй прививки от Covid-19.

После проведения процедуры можно будет получить новий ковид-документ, подтверждающий вакцинацию и действующий 270 суток с даты выдачи документа.

"Сгенерировать его можно будет в "Дие" ориентировочно в конце января 2022 года. До этого времени действующим будет сертификат за предыдущую полную вакцинацию", - резюмировал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вторник, 4 января, в Украине стартовала онлайн запись на бустерную дозу вакцины коронавируса.

Кроме того, в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали, как и где можно получить новый сертификат о бустерной вакцинации, а также в течение какого времени он будет действовать.