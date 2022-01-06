Лидер антивакцинаторов Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.

Об этом Стахив сообщил на своей странице в Facebook.

Сбор участников акции протеста запланирован на 09:00 возле Верховной Рады. Цель протеста, по словам Стахива, не допустить принятие законопроекта №4142.

Законопроект предусматривает принудительную вакцинацию взрослого населения и детей, отлучение от дошкольного воспитания и образования, увольнение с работы за отказ от вакцинации, изъятие недвижимости и автотранспорта граждан на нужды борьбы с эпидемией.

Напомним, в конце декабря лидера противников вакцинации от коронавируса Остапа Стахива, который ранее вышел под залог из СИЗО, выпустили из психиатрической больницы. В медучреждении он в течение месяца проходил принудительную психиатрическую экспертизу. Стахива подозревают в попытке захвата власти.

Также мы писали о том, как антивакцинаторы в середине декабря проводили марш по центру Киева под лозунгом "За конституционный строй".

Кроме того, мы рассказывали о том, что написано в проекте №4142 против которого протестуют антивакцинаторы.