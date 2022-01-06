В Украине второй день подряд растет заболеваемость коронавирусом. В течение прошлых суток в стране выявили 6 632 новых случая заражения. При этом также увеличивается число госпитализаций пациентов с ковидом. В больницы за день попали 2 028 человек (вчера сообщалось о 1 366 случаях госпитализаций).

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 6 января в Facebook опубликовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов, по информации ведомства, 240 детей и 182 медика. В течение суток в больницы попали 2 028 человек с ковидом. 187 случаев коронавируса оказались летальными, 9 121 человек выздоровел.

В течение дня 104 844 человек сделали прививку от коронавируса. 29 997 из них получили первую дозу вакцины, вторую дозу получили 70 164 человек. Также в Украине сделали 643 дополнительных и 4 040 бустерных прививок.

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразился 3 689 291 человек. Выздоровели 3 500 914 из них. 96 896 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Украине ввели бустерную вакцинацию для медиков, сотрудников интернатов и людей старше 60 лет. В Минздраве уже сообщили, что после бустерной прививки от коронавируса украинцы получат новые сертификаты о вакцинации.

Также мы сообщали о том, что недавно в Китае город-миллионник закрыли на карантин из-за трех бессимптомных случаев коронавируса.

Кроме того, мы писали, что в Украине открыли онлайн-запись на получение бустерной дозы вакцины от ковида.