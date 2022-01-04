Во вторник, 4 января, в Украине стартовала онлайн запись на бустерную дозу вакцины коронавируса. Ее могут получить люди старше 60 лет, медработники и сотрудники домов интернатного типа, сообщает Helsi.

"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло 6 месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа", - говорится в сообщении.

Для записи на бустерную прививку от COVID необходимо перейти на сайт helsi.me, выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время.

Также сообщается, что для бустерной вакцинации используют препараты Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

Ранее "Страна" писала о том, что в Турции одобрили уже пятую дозу вакцины от коронавируса.

Также мы сообщали, что в Японии разрабатывают вакцину от коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет.