Национальный план вакцинации от коронавируса в Украине за декабрь выполнили всего на 43,5%. Об этом сообщают "Украинские новости".

Согласно национальному плану вакцинации от коронавируса, в декабре планировалось сделать 8,5 млн прививок, а по факту было использовано 3,7 млн вакцин. То есть, план был выполнен на 43,5%.

Примечательно, что в ноябре план выполнили на 83% (7,05 млн при плане 8,5), в октябре на 58,2% (4,94 млн прививок при запланированных 8,5). Меньше всего план был выполнен в мае – всего 7% (0,409 млн при плане 5,652 млн).

Напомним, что министерство здравоохранения Украины недавно приняло решение о введении ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Прививку они могут получить как минимум через шесть месяцев после получения второй дозы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с начала следующего года обещают запустить бустерную вакцинацию от коронавируса. Это связано постоянными мутациями ковида, которые каждый раз все сильнее приспосабливаются к имеющимся вакцинам, бустер помогает удерживать уровень антител.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили процедуру учета и выдачи сертификатов при вакцинации украинцев третьей (так называемой бустерной) дозой.