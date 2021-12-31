В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали о разнице между дополнительной и бустерной дозами вакцин от COVID-19, а также объяснили, кто и какую дозу сможет получить и как это повлияет на срок действия covid-сертификатов.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины, где приводит соответствующую инфографику.

В ЦОЗ рассказали, что дополнительная вакцина призвана обезопасить людей с тяжелыми заболеваниями, который прошли курс вакцинации двумя дозами.

Бустерная вакцинация требуется всем людям, поскольку с течением времени действие вакцин ослабевает.

Кроме того, дополнительной вакциной в ЦОЗ советуют прививаться в течение от 28 дней до 3 месяцев после второй прививки, тогда как бустерную вакцину рекомендуют использовать от 180 до 270 дней после второй дозы.

В ЦОЗ добавили, что при бустерной вакцинации действие COVID-сертификата будет продолжено, в то время как дополнительная вакцинация не влияет на срок действия сертификата о вакцинации.

Украинцам подробно рассказали о бустерной и дополнительной вакцинации. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Напомним, что министерство здравоохранения Украины недавно приняло решение о введении ревакцинальной дозы вакцины от коронавируса для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа. Прививку они могут получить как минимум через шесть месяцев после получения второй дозы.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине с начала следующего года обещают запустить бустерную вакцинацию от коронавируса. Это связано постоянными мутациями ковида, которые каждый раз все сильнее приспосабливаются к имеющимся вакцинам, бустер помогает удерживать уровень антител.

Также мы писали, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили процедуру учета и выдачи сертификатов при вакцинации украинцев третьей (так называемой бустерной) дозой.