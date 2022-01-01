В Японии разрабатывают вакцину от коронавируса, которая может дать пожизненный иммунитет
Японские ученые из Токийского института медицинских наук разрабатывают вакцину от коронавируса, которая может давать пожизненный иммунитет. Предполагается, что клинические испытания пройдут в 2023-м, передает The Japan Times.
Исследователи рассказали, что за основу взяли вакцину от оспы, разработанную в XVIII веке Эдвардом Дженнером. По словам специалистов во главе с профессором Митинори Кохарой, в ней используется неопасный для человека вирус коровьей оспы.
Идея состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус на основе вакцины от оспы, в котором будет содержаться белок коронавируса. Это якобы должно привести к пожизненной выработке организмом клеточного иммунитета.
Эксперименты на мышах показали – привитые вакциной животные смогли выжить даже после заражения птичьим гриппом.
"Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", - сказал Кохара.
Предварительно известно, что японский производитель Nobelpharma намерен провести первую и вторую фазу клинических испытаний в 2023 году. В исследовании примут участие 150-200 человек, включая тех, кто перенес COVID-19 и прививание от него. Если эффективность препарата будет доказана, вывести его на рынок намерены в 2024 году.
Напомним, в январе 2022 года в Украине планируют начать массовую ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о введении третьей, бустерной дозы вакцины.
Ранее мы писали, что Минздрав поставил задачу в 2022-м ревакцинировать от ковида 70% украинцев.